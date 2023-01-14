Москва, 14 января, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 14 января сообщил «Известиям», что со следующей недели Москву ожидает существенное потепление.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

По словам синоптика, сейчас температура в столице на четыре-пять градусов выше нормы, что превосходит многолетние значения. За счёт прихода тёплых воздушных масс со Средиземного моря температура будет повышаться и дальше.

И уже с 18 января в Москве будет выше ноля. На юго-западе столицы температура может достичь +6.

Вильфанд подчеркнул, что рекордное потепление наблюдается с начала года.