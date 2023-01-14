Лондон, 14 января, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Великобритания отозвала для консультаций своего посла в Иране. Поводом послужила казнь иранского политика Алирезы Акбари, имевшего двойное гражданство — Ирана и Великобритании. Об отзыве посла сообщил 14 января глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Напомним, иранского политика, экс-заместителя министра обороны задержали в 2019 году по обвинению в шпионаже в пользу МИ-6 и Великобритании. Несмотря на то, что он отверг обвинения, его приговорили к смертной казни, которая была совершена 14 января 2023 года.

МИД Великобритании также сообщил о введении санкций против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, и вызвало поверенного в делах Ирана в Великобритании. Также этими мерами в Соединенном Королевстве пообещали не ограничиться.

«Наш ответ на действия Ирана не ограничится тем, что было предпринято сегодня. Мы рассматриваем дальнейшие шаги», — написал Клеверли на своей странице в Twitter.