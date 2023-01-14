Зеленский назвал районы Украины с самой сложной ситуацией в энергоснабжении
Самая сложная ситуация с энергоснабжением в Киевской и Харьковской областях — Зеленский
Киев, 14 января, 2023, 22:01 — ИА Регнум. После массированного удара России 14 января по объектам инфраструктуры Украины наиболее сложная ситуация сохраняется в Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
«Есть попадания и в объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области», — сказал Зеленский.
Он добавил, что также были поражены объекты в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Виннице, Ладыжине, Янтаре, Хмельницком и других городах.
Стоит отметить, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что после ударов 14 января «следующие дни будут трудными». Аварийные отключения происходят в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
Напомним, Министерство обороны РФ пока не подтверждает ударов, нанесенных по захваченным киевским режимом территориям Украины. Зачастую информация, поступающая от местных властей и СМИ оказывается недостоверной.