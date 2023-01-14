Вашингтон, 14 января, 2023, 21:32 — ИА Регнум. У президента США Джо Байдена нашли ещё несколько секретных документов. Страницы с пометкой «секретно» были обнаружены в его частном доме в Уилмингтоне, в комнате, примыкающей к гаражу. Об этом сообщил 14 января специальный советник главы Белого дома по юридическим вопросам Ричард Саубер. Его заявление опубликовал у себя в Twitter журналист газеты The Hill Бретт Сэмюэлс.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

В тексте заявления сказано, что, имея доступ к секретной информации, советник Байдена направился в Уилмингтон 12 января для того, чтобы оказать помощь в передаче минюсту секретной информации, обнаруженной у Байдена ранее.

«Когда я передавал её сопровождающим меня сотрудникам минюста, еще пять страниц с пометкой «секретно» были обнаружены в числе прилагающихся материалов», — сказано в заявлении.

Таким образом, как подчеркнул советник, было обнаружено всего шесть секретных документов.

Ранее неназванный сотрудник правоохранительных органов сообщал, что в аналитическом центре имени Байдена в Вашингтоне, где у него был офис в бытность им вице-президентом в администрации Барака Обамы, было найдено около десяти секретных документов, некоторые из них с пометкой «совершенно секретно». Также были найдены секретные материалы на территории частного дома Байдена в штате Делавэр. По данным фактам назначено прокурорское расследование.