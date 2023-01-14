Берлин, 14 января, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Киевский режим расходует очень много боеприпасов, поэтому заводам в Евросоюзе нужно нарастить их производство. Об этом 14 января заявил экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в интервью, опубликованном 14 января газетой Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Украине приходится расходовать столько боеприпасов в день, сколько мы производим в течение полугода. Можно предвидеть конец наших запасов», — сказал Ишингер.

На вопрос журналистов, считает ли он нужными переговоры между Москвой и Киевом, дипломат сказал, что это не будет ошибкой, хотя, по его мнению, они мало, что дадут.

Стоит отметить, что украинские боевики 13 января 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. 14 января взрывом снаряда, запущенного ВСУ, была ранена женщина.