Мелитополь, 14 января, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Город Пологи в Запорожской области 14 января подвергся обстрелу боевиков ВСУ. В результате атаки из тяжелых видов вооружения пострадали мирные граждане, есть убитые. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и ещё пяти, получивших тяжёлые ранения», — написал Рогов.

По его словам, огонь велся по центру города и жилым районам. Несколько реактивных снарядов попали в здание администрации и в продуктовый магазин.

«Центр города, район жилой застройки подвергся массированному обстрелу из тяжёлых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского», — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ города Пологи Запорожской области 26 и 27 ноября пострадали шесть мирных жителей.