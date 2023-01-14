Тбилиси, 14 января, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Тем, кто призывает освободить из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сначала следует узнать все факты о его положении. Об этом 14 января заявил журналистам депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он отреагировал на резолюцию Сейма Польши. Накануне большинство польских депутатов поддержало резолюцию, в которой призвали Тбилиси выпустить Саакашвили за границу на лечение.

«Не следует делать поспешных оценок, основанных на трендовой информации, распространяемой лоббистскими компаниями», — сказал Сарджвеладзе.

Депутат добавил, что в Грузии соблюдают все права Саакашвили. Сарджвеладзе также подчеркнул, что проблемы со здоровьем экс-президента связаны с тем, что он не выполняет рекомендации медиков.

Напомним, адвокаты Саакашвили в ноябре 2022 года заявили, что он якобы был отравлен ртутью и мышьяком. При этом экс-президент отказался сдать биообразцы для государственной лаборатории, чтобы там провели токсикологическую экспертизу. Кроме того, несколько месяцев распространяется информация, что бывший грузинский лидер якобы скоро умрёт, если его не отправят лечиться за границу.