Вашингтон, 14 января, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Россия одержит победу над Украиной, и случится это уже летом 2023 года. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis бывший офицер разведки США, морской пехотинец Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Свое мнение он аргументировал тем, что Киев несет огромные потери среди личного состава, к тому же поставляемая НАТО техника уничтожается на поле боя быстрее, чем её успевают заменить новой.

«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — заявил экс-разведчик.

Напомним, о завершении военных действий на территории Украины победой России в 2023 году Риттер уже заявлял не раз, в частности, в декабре он рассказал об этом в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано.