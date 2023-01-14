Неизвестные ранили четырёх человек во время похорон в Лондоне
В Лондоне неизвестные открыли стрельбу во время похорон и ранили трёх женщин и ребёнка
Лондон, 14 января, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Неизвестные в Лондоне днём 14 января открыли стрельбу на улице возле церкви и ранили трёх женщин и ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
«Инцидент произошёл недалеко от церкви, в которой проходили похороны. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля», — говорится в сообщении.
По данным полиции, стрелявшие скрылись с места преступления на машине. В настоящее время никто по данному делу не задержан. На место инцидента прибыли правоохранители, ведётся следствие.