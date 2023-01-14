Лондон, 14 января, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Неизвестные в Лондоне днём 14 января открыли стрельбу на улице возле церкви и ранили трёх женщин и ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Инцидент произошёл недалеко от церкви, в которой проходили похороны. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля», — говорится в сообщении.

По данным полиции, стрелявшие скрылись с места преступления на машине. В настоящее время никто по данному делу не задержан. На место инцидента прибыли правоохранители, ведётся следствие.