Москва, 14 января, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой. Он направил телеграмму со словами поддержки родным и близким актрисы.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Как отметил Медведев, «без этой замечательной актрисы невозможно представить отечественный кинематограф и театр», «каждая её роль достойна восхищения». Все её творческие работы вошли в сокровищницу нашего искусства, заявил зампредседателя Совбеза. При этом, как отметил Медведев, Инна Чурикова запомнится как открытый и обаятельный человек, преданный своему делу и призванию.

Обращаясь к родным и близким, Медведев попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто «знал и любил выдающуюся актрису».

Актриса Инна Чурикова скончалась в больнице 14 января 2023 года. Ей было 79 лет. Последнее время она болела.

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