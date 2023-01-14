Берлин, 14 января, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Германии на протестной акции возле заброшенного поселения Лютцерат на западе страны применили водомёты и перцовые спреи к активистам, выступающим против строительства шахты. Об этом 14 января сообщает агентство DPA.

Dickelbers Полиция Германии

По данным журналистов, спецсредства применяли к протестующим, перешедшим к радикальным действиям. Сообщается, что часть экоактивистов якобы начали провоцировать правоохранителей и пытаться прорваться через оцепление.

Стоит отметить, что Лютцерат был расселён, а теперь там сносят дома, чтобы разработать угольную шахту. Экоактивисты требуют сохранить поселение и стараются помешать работам.