Вашингтон, 14 января, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Актер Флориан Тайхтмайстер, сыгравший в фильме «Корсаж», оказался в центре скандала. Его обвинили в хранении детской порнографии. Полиция обнаружила у артиста около 58 тыс. порнографических снимков с изображением детей, пишет The Hollywood Reporter.

Цитата из фильма: «Адам и Эвелин» (2018) Флориан Тайхтмайстер

Адвокат австрийского актера отметил, что Флориан Тайхтмайстер намерен в суде признать свою вину. Также он сотрудничал со следствием, как утверждает защитник, и ранее признавался в содеянном. В случае признания его виновным ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, летом 2022 года актера Джерри Харриса, известного по сериалу «Чирлидеры» (Cheer) от Netflix, приговорили к 12 годам тюремного заключения по делу о хранении детской порнографии.