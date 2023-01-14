Уагадугу, 14 января, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела хочет, чтобы в Уагадугу открылось российское посольство, сообщает информационный портал Wakatsera.

(сс) Sputniktilt Столица Буркина-Фасо Уагадугу

О своём желании открыть посольство России в Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела напомнил в ходе встречи с российским послом Алексеем Салтыковым. Это, по словам премьера, позволит укрепить отношения между двумя странами.

«Россия — одна из крупнейших стран Европы как по численности населения, так и по объему инвестиций. Но я заявил, что, несмотря на это, России в Буркина-Фасо нет», — сказал премьер-министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Франции могут вывести свои силы специального назначения, которые были размещены на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

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