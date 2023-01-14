Киев, 14 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Жители Украины просят киевский режим не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Соответствующая петиция опубликована на сайте правительства режима Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

«Мы не заслуживаем клейма «коллаборантов» и «агентов ФСБ». С грустью констатируем, что такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества, верующих УПЦ», ― говорится в тексте петиции под названием «Не запрещать Украинскую православную церковь».

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Авторы обращения считают, что нельзя возлагать «преступления отдельных граждан на всю разветвленную институцию, которой является Украинская православная церковь, и на этом основании прибегать к её юридическому запрету». Такие действия ведут к «дестабилизации» и «разъединению» граждан Украины, указано в петиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередная волна гонений на православную церковь на Украине началась в конце 2022 года. Сотрудники СБУ проводили обыски в Киево-Печерской лавре, а также на целом ряде объектов Украинской православной церкви в разных областях страны. В адрес священников канонической УПЦ на захваченной Киевом части Украины поступают угрозы физической расправы и осуществляются другие формы давления на них. СБУ возбудила десятки уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим совершает «антирелигиозное бесчинство», проводя рейдерские, бандитские захваты святынь Украинской православной церкви и осуществляя политику на ликвидацию последней. Она подчеркнула, что Киев продолжает нарушать права человека, в том числе с пренебрежением относясь к чувствам миллионов верующих на Украине.