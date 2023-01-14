МО Молдавии не регистрировало нарушения воздушного пространства
Кишинёв, 14 января, 2023, 19:54 — ИА Регнум. В пресс-службе министерства обороны Молдавии, комментируя информацию МВД о падении фрагментов ракеты, сообщили, что военнослужащими не было зафиксировано никакого нарушения воздушного пространства республики.
«Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее в министерстве внутренних дел Молдавии сообщали, что обломки ракеты были обнаружены 14 января пограничным патрулем контрольно-пропускного пункта «Ларга».
Стоит отметить, что 31 октября 2022 года системы противовоздушной обороны Молдавии также не зафиксировали падения ракеты на территории страны.