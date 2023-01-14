Кишинёв, 14 января, 2023, 19:54 — ИА Регнум. В пресс-службе министерства обороны Молдавии, комментируя информацию МВД о падении фрагментов ракеты, сообщили, что военнослужащими не было зафиксировано никакого нарушения воздушного пространства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в министерстве внутренних дел Молдавии сообщали, что обломки ракеты были обнаружены 14 января пограничным патрулем контрольно-пропускного пункта «Ларга».

Стоит отметить, что 31 октября 2022 года системы противовоздушной обороны Молдавии также не зафиксировали падения ракеты на территории страны.