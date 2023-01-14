Российский боец спас ребёнка в Соледаре под огнём снайпера ВСУ
Соледар, ДНР, 14 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Участвовавшему в освобождении Соледара бойцу ЧВК «Вагнер» пришлось спасать ребёнка под огнём снайпера ВСУ. Об этом он рассказал 14 января РИА Новости.
По его словам, около пяти дней назад российские штурмовики во время зачистки квартала обнаружили мирных жителей. После доклада командованию их стали выводить в безопасное место.
«Я с ребёнком на руках, ребёнку не больше четырёх лет, мальчишка… Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам», — сказал российский боец.
Он сообщил, что стрельба велась с расстояния около 500 метров. Вероятно, снайпер намеренно открыл огонь по мирным жителям, так как они неоднократно рассказывали о частых конфликтах боевиков ВСУ с местным населением.
Российский боец отметил, что мирных жителей удалось вывести из-под огня под прикрытием со своей стороны.