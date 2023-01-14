Соледар, ДНР, 14 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Участвовавшему в освобождении Соледара бойцу ЧВК «Вагнер» пришлось спасать ребёнка под огнём снайпера ВСУ. Об этом он рассказал 14 января РИА Новости.

Цитата из видео с сайта: riamediabank.ru Боец ЧВК «Вагнер»

По его словам, около пяти дней назад российские штурмовики во время зачистки квартала обнаружили мирных жителей. После доклада командованию их стали выводить в безопасное место.

«Я с ребёнком на руках, ребёнку не больше четырёх лет, мальчишка… Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам», — сказал российский боец.

Он сообщил, что стрельба велась с расстояния около 500 метров. Вероятно, снайпер намеренно открыл огонь по мирным жителям, так как они неоднократно рассказывали о частых конфликтах боевиков ВСУ с местным населением.

Российский боец отметил, что мирных жителей удалось вывести из-под огня под прикрытием со своей стороны.