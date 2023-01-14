Москва, 14 января, 2023, 19:51 — ИА Регнум. По уточненной информации, народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января, похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил корреспонденту ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Инна Чурикова

«Будет не Троекуровское, а Новодевичье кладбище», — уточнил Марк Варшавер.

Согласно первоначальной информации, Инну Чурикову собирались похоронить на Троекуровском кладбище. Марк Варшавер уточнил, что театр «Ленком» обратился с просьбой, чтобы похороны состоялись на Новодевичьем кладбище, так как, как сказал в заявлении директор театра, «это, действительно, была великая актриса».

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