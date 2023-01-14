В «Ленкоме» уточнили, что Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище
Москва, 14 января, 2023, 19:51 — ИА Регнум. По уточненной информации, народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января, похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил корреспонденту ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Будет не Троекуровское, а Новодевичье кладбище», — уточнил Марк Варшавер.
Согласно первоначальной информации, Инну Чурикову собирались похоронить на Троекуровском кладбище. Марк Варшавер уточнил, что театр «Ленком» обратился с просьбой, чтобы похороны состоялись на Новодевичьем кладбище, так как, как сказал в заявлении директор театра, «это, действительно, была великая актриса».
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