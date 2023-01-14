Киев, 14 января, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Власти целого ряда областей Украины 14 января сообщают о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Так, спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что был поражён объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

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Также энергообъект получил повреждения в Одесской области. В свою очередь, глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук написала в телеграм-канале, что в результате взрыва на энергетическом объекте возник пожар.

«Все соответствующие службы оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию», ― добавила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде населённых пунктов страны. При этом официальных данных от Министерства обороны о ракетных обстрелах инфраструктуры Украины не поступало.

О повреждении объектов инфраструктуры сообщили власти Харьковской и Львовской областей.