Москва, 14 января, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Инна Чурикова — это великая русская актриса, которую любил народ, это настоящее чудо. Так отозвался о скончавшейся 14 января народной артистке СССР директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Михаил Терещенко/ТАСС Марк Варшавер

«Это была великая актриса, которую любили все в нашей большой стране — от мала до велика. Эта особенная актриса была и особенным человеком — готовым каждого выслушать и, если надо, помочь. Ее уважали, ее любили, ее боготворили. Настоящее чудо, это невероятное создание — наша Инна Михайловна Чурикова», — цитирует Варшавера РИА Новости.

Напомним, Инна Чурикова скончалась сегодня в возрасте 79 лет в больнице от тяжелой продолжительной болезни. О её кончине сообщил директор театра «Ленком», в котором она проработала почти полвека, начиная с 1975 года. На счету у народной артистки сотни ролей в театре и в кино, каждая из которых сыграна исключительно талантливо и навсегда запомнится многим поколениям российских граждан.