Киев, 14 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Киевскому режиму не удалось до сих пор взять под контроль Киево-Печерскую лавру, так как ему противостоят украинские верующие канонической православной церкви. Об этом 14 января заявил настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко. В эфире телеканала «Россия 24» он охарактеризовал то, что в настоящее время творится на Украине с церковью, как духовное убийство.

Цитата из видео с канала: Alisa Протоиерей Андрей Павленко.

«Народ не дает», — ответил Павленко на вопрос ведущей, почему не удается взять под контроль лавру.

Отметив, что народ очень любит Киево-Печерскую лавру, которая по святости считается, как второй Афон или второй Иерусалим, протоиерей рассказал, что в настоящее время захваченные раскольниками храмы стоят полупустые, а лавра всегда полна верующих.

Напомним, с 1 января священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перестали пускать на территорию двух храмов Киево-Печерской лавры. Доступ закрыт к Успенскому собору (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезной церкви.