Киев, 14 января, 2023, 19:33 — ИА Регнум. После взрывов в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 14 января сообщил министр энергетики киевского режима Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Читайте также: В украинской энергосистеме сохраняется дефицит мощности

Он уточнил, что прилёты были в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

«Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения», ― отметил в сообщении в соцсети глава ведомства, предупредив, что «следующие дни будут тяжёлыми».

Ранее по теме: «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января о повреждении объекта инфраструктуры в Харьковской области сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано два прилёта ракет по объекту «критической инфраструктуры» в области. В регионе начались аварийные отключения света.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил о попадании по объекту критической инфраструктуры в регионе. Он также предупредил жителей о возможных перебоях в снабжении светом и водой.

Также в сюжете: На Украине заявили о повреждении важного объекта в Харьковской области

Напомним, днём 14 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде населённых пунктов страны. При этом официальных данных от Министерства обороны о ракетных обстрелах инфраструктуры Украины не поступало.