Гаага, Нидерланды, 14 января, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Международный суд ООН назначил рассмотрение иска Армении к Азербайджану на 31 января. Сообщение об этом 13 января распространила пресс-служба международного судебного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По данным пресс-службы, Ереван обвиняет Баку в совершении множества нарушений «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Место заседания назначено во Дворце мира в Гааге.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года, примерно через две недели после обращения Армении в Международный суд ООН, Азербайджан подготовил и направил в Гаагу встречный иск, также обвинив Ереван в расовой дискриминации.