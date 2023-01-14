Берлин, 14 января, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Активисты со всей Германии направились к немецкой деревне Лютцерат, где планируется добыча угля, к протестующим присоединилась известная экоактивистка Грета Тунберг, сообщает немецкая газета Bild.

dpa/picture-alliance Грета Тунберг

По оценкам газеты, на месте, где энергетическая компания RWE планирует добывать угль, ожидаются от 10 000 до 20 000 демонстрантов. Активисты намерены войти в зону отчуждения.

Сообщается, что немецкая полиция занимается расчисткой деревни, все здания уже освобождены от людей, однако в самодельных постройках остаются протестующие. Согласно постановлению, деревню должны до конца января полностью освободить от проживающих там людей.

Как передавало ИА REGNUM, около десяти тысяч участников протеста выступили против разработок новой угольной шахты неподалеку от населенного пункта Лютцерат.