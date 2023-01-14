Молдавия, 14 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета. Такое заявление после обнаружения на территории страны обломков ракеты в приграничной зоне с Украиной сделала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

DUMITRU DORU Наталья Гаврилица

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«Выражаю своё возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением её воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района», ― написала она в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января молдавскими пограничниками у населённого пункта Ларга на границе с Украиной были обнаружены обломки очередной ракеты.

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Это не первый подобный случай. Ракета упала на территорию Молдавии и 31 октября прошлого года. В обломках снаряда эксперты опознали части зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 5В55 от советского ЗРК С-300ПС/ПТ.

5 декабря неразорвавшуюся ракету сотрудники пограничной полиции обнаружили недалеко от города Бричаны на севере Молдавии рядом с границей с Украиной. По мнению экспертов, упавшие части ракеты могут являться фрагментами ЗУР от С-300.