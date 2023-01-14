Анкара, 14 января, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В настоящее время у ряда стран есть готовность выслушать идеи России по мироустройству и сохранению глобальной безопасности. Точно так же и Россия готова выслушать такие предложения. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в ходе встречи с представителями иностранных СМИ, состоявшейся 14 января.

Президентство Турецкой Республики Ибрагим Калын

«Говоря о построении глобальной архитектуры безопасности, я считаю, что существует готовность выслушать идеи [по этой теме] с российской стороны. У России также есть готовность выслушать идеи другой стороны», — приводит ТАСС слова Калына.

При этом он отметил, что решать, как и когда закончится конфликт на Украине, «будут крупные державы и основные игроки». По мнению представителя турецкого лидера, ситуация в какой-то степени «напоминает протокол эпохи холодной войны, которая длилась 45 лет».

«Потребовалось 45 лет, чтобы изменить образ мышления и прийти к выводу, что лучше провести большую перезагрузку и создать новую архитектуру безопасности. <…> Большой вопрос для всех наших политиков: как мы к этому придём, как мы сформируем эти идеи, чтобы это произошло», — заявил Калын.

Читайте также: В Турции назвали «неэффективными» санкции Запада против Москвы

Напомним, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал принятые странами Запада ограничительные меры в отношении Москвы неэффективными.