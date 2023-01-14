Донецк, 14 января, 2023, 19:13 — ИА Регнум. В результате артиллерийских обстрелов Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины повреждены два многоквартирных дома. Об этом 14 января сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Фотографии, на которых запечатлены повреждения многоквартирных домов в Донецке, опубликованы в telegram-канале мэра города Алексея Кулемзина.

Отмечается, что в населенном пункте Широкая Балка в Донецкой Народной Республике при обстреле повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось, что обстрел Петровского района города Донецка 14 января был зафиксирован в 16:00 по местному времени.