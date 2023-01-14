Минск, 14 января, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Около 90% тех, кто раньше в ходе протестов добивался смены власти в Белоруссии, увидели, что курс страны направлен на созидание и своё изменили отношение. Об этом 14 января на приёме по случаю старого Нового года заявил президент страны Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Даже те, кто ещё вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, «режима». А сегодня они видят в таком «режиме» своё спасение», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что белорусские власти готовы к тому, чтобы «беглые» оппозиционеры вернулись на родину. Форма, в которой это может проходить, пока не определена.

Напомним, в январе в Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты страны от оппозиции Андрея Дмитриева. Его подозревают в участии в беспорядках во время протестных акций, проходивших в августе–сентябре 2020 года.