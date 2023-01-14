Москва, 14 января, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с ушедшей из жизни народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу

«Ушла из жизни яркая, талантливая актриса, удивительно обаятельная женщина. Она блистательно играла и на театральной сцене, и в кино», — цитирует Шойгу официальный сайт Минобороны России 14 января.

Свои соболезнования также выражали президент Российской Федерации Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, мэр столицы Сергей Собянин и многие другие.

Ранее сообщалось, что прощание с Инной Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком», после чего артистка будет похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.