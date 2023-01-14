Донецк, 14 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Житель Петровского района Донецка пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Разрушенный дом после обстрелов ВСУ. Донецк

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале СЦКК, за 14 января поступила информация о пострадавшем на площади Победы мирном жителе.

«На пл. Победы, 37 ранен мужчина 1958 г. р», — сообщает СЦКК.

Кроме того, получена информация о повреждениях в результате обстрелов киевскими боевиками городов республики многоквартирных домов, частных жилых домов, автомобиля и ЛЭП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины сообщили, что ВСУ 14 января совершили обстрел трёх населённых пунктов ДНР.