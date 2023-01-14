Москва, 14 января, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Кинорежиссер Никита Михалков назвал скончавшуюся 14 января актрису Инну Чурикову гениальным человеком. Таких людей заменить нельзя. Об этом он написал в своем посте в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Он напомнил, что на днях ему пришлось говорить как о незаменимом человеке об ушедшем композиторе Эдуарде Артемьеве. Спустя совсем немного времени он вынужден повторить эту фразу об Инне Чуриковой.

«Спустя совсем немного времени я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека, — написал режиссер. — Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим».

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 17 января в театре «Ленком», которому она отдала почти полвека своей жизни. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.