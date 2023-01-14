Москва, 14 января, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Для экстренной эвакуации с Международной космической станции (МКС), если это потребуется до прибытия корабля «Союз МС-23», будут использовать американский аппарат Crew Dragon и неисправный «Союз МС-22». Сообщение об этом 14 января было обнародовано на сайте Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Отмечается, что экипаж, прибывший на МКС на «Союзе МС-22», в случае эвакуации разделится: американского астронавта Франциско Рубио отправят на Землю на Crew Dragon, а российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин будут спускаться на аппарате с поврежденной системой внешнего охлаждения.

«Спуск двух космонавтов вместо трёх будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе сообщили, что кресло Рубио уже перенесли на корабль соотечественников. Когда на МКС прибудет «Союз МС-23», туда перенесут оборудование и вещи всех: Рубио, Прокопьева и Петелина.

Напомним, запуск «Союза МС-23» к МКС назначен на 20 февраля. Он будет управляться в автоматическом режиме.