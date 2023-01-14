Таллин, 14 января, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Эскадренный миноносец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Roosevelt («Рузвельт») в субботу, 14 января, прибыл с визитом в столицу Эстонии Таллин для дозаправки.

(сс) Mass Communication Specialist 3rd Class Anthony J. Rivera. U.S. Navy USS Theodore Roosevelt

«Посольство США радо приветствовать в Таллинском порту корабль ВМС США USS Roosevelt. Эсминец прибыл в Таллин с плановым визитом для дозаправки и пополнения запасов, у моряков также будет возможность посетить город», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американского посольства в Эстонии.

Миноносцу класса «Арли Бёрк» 22 октября 1996 года в честь 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта было присвоено имя «Рузвельт». На воду судно было спущено 10 января 1999 года.

Ранее телеканала NHK со ссылкой на представителей сил самообороны Японии 12 января сообщал об обнаружении трещины в корпусе эсминца ВМС Японии «Инадзума».