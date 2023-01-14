Донецк, 14 января, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Жители города Соледара получат те же соцгарантии, что и все остальные жители Донецкой Народной Республики. Им будет оказана всесторонняя помощь, в том числе при оформлении необходимых документов. Об этом 14 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

В своем телеграм-канале он отметил, что в скором времени Соледар «будет включен в зону административной ответственности ДНР».

«Граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей республики. Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов», — написал Пушилин.

Напомним, 13 января в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что днем раньше в ходе специальной военной операции на Украине было завершено освобождение города Соледара Донецкой Народной Республики.