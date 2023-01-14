Вашингтон, 14 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. На Украине быстро тратят поставляемые США боеприпасы. Это, по мнению автора статьи для 19FortyFive американского офицера в отставке Брента Иствуда, ставит Вашингтон в трудное положение.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Брент Иствуд в статье под названием: «Обрадует Путина: у США заканчиваются боеприпасы для отправки на Украину?» отмечает, что у Вашингтона заканчиваются боеприпасы для отправки Киеву.

«Это ставит Москву в более выгодное положение», — подчеркнул автор, добавив, что американской промышленности может потребоваться до пяти лет, чтобы пополнить арсеналы США.

Ранее автор статьи для 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер заявил, что новая проблема, которая затормозит «наступление» ВСУ, связана с использованием боевых машин пехоты (БМП) Bradley из Соединенных Штатов.