Берлин, 14 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В Федеративной Республике Германии 14 января рядом с городом Любмином открыли второй в стране терминал по приему сжиженного природного газа. Об этом 14 января сообщает агентство DPA.

dpa/picture-alliance Олаф Шольц

Отмечается, что в церемонии открытия терминала принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц, а министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек пропустил мероприятие из-за болезни.

Как сообщает источник, в Германии в ближайшие месяцы рассчитывают создать еще две регазификационные установки для приема СПГ. Суммарная мощность всех четырех терминалов оценивается в 33 млрд кубометров газа в год.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани 13 января сообщил о желании Германии покупать у Ирака газо- и нефтепродукты.