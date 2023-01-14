Минск, 14 января, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Белоруссия будет проводить только самостоятельную политику, несмотря ни на какое информационное или иное давление. Об этом 14 января на приёме по случаю старого Нового года завил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссия выбрала путь «созидания». Он также подчеркнул, что прошедшие новогодние праздники в стране прошли под мирным небом.

Стоит отметить, 13 января в Службе безопасности Украины сообщили, что сотрудники ведомства провели «контрдиверсионные учения» на границе с Белоруссией.