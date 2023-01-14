В ДНР сообщили о выдаче первых сертификатов на семейный капитал
Донецк, 14 января, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики сообщило о выдаче в регионе первых сертификатов на материнский капитал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 января в Telegram-канале ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донецкая Народная Республика
«Отделением Социального фонда России по ДНР выданы первые государственные сертификаты на материнский капитал», — говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что первыми обладательницами таких документов стали жительницы Володарского и Тельмановского районов ДНР.
Ранее временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин рассказал беженцам из Соледара об алгоритме действий для интеграции в правовую структуру ДНР.