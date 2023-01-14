Кишинёв, 14 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. На территории Молдавии упали обломки очередной ракеты. Они были обнаружены 14 января молдавскими пограничниками у населённого пункта Ларга на границе с Украиной. Об этом сообщило министерство внутренних дел Молдавии.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-300

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«Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулём КПП «Ларга», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в соцсети.

В настоящее время место падения фрагментов боеприпаса оцеплено, ожидается прибытие сапёров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на приграничную территорию Молдавии упала ракета. В обломках упавшей на территорию Молдавии ракеты эксперты опознали части зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 5В55 от советского ЗРК С-300ПС/ПТ.

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В правительстве республики уже объявили виновной российскую сторону, из страны будет выслан дипломат посольства РФ. При этом фотографии обломков ракет не были обнародованы, а минобороны Молдавии сообщило, что в тот день не было нарушений воздушной границы республики.

Добавим, что 5 декабря недалеко от города Бричаны на севере Молдавии рядом с границей с Украиной сотрудники пограничной полиции обнаружили неразорвавшуюся ракету.