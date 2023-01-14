Киев, 14 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано в Винницкой и Житомирской областях Украины, сообщает 14 января прокиевское издание «Вести».

Zamir Usmanov/Global Look Press Без электричества

При этом уточняется, что взрывы прогремели в Винницкой области. Кроме того, несколько взрывов произошло в Харькове, после чего в городе частично отключилась электроэнергия и была приостановлена работа метрополитена.

В Минобороны Российской Федерации пока не подтверждают взрывы в Винницкой и Житомирской областях Украины. Одновременно с этим, со стороны прокиевских СМИ поступает много фейковых сообщений по этому поводу.

Ранее киевские СМИ распространили ложное сообщение о якобы скором возобновлении частичной мобилизации в России. В Минобороны РФ 13 ноября заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Читайте также: В Минобороны РФ рассказали о распространении Киевом фейков о мобилизации