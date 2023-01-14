Кишинёв, 14 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Молдавии нужно нагонять Грузию и Украину в вопросе приведения законодательства стандартам Евросоюза. Об этом заявила на телеканале NordNews молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Наталья Гаврилица

«У нас есть источники и информация, которые указывают на то, что мы находимся в ситуации позади и Грузии, и Украины именно в вопросах гармонизации законодательства», — сказала Гаврилица.

По её мнению, это произошло из-за того, что в Молдавии позже начали этот процесс, вероятно, имея в виду, что прозападный режим получил полноту власти в республике только в июле 2021 года. Гаврилица уверена, что молдавское правительство сможет добиться поставленной цели.

Стоит отметить, что при действующем режиме в Молдавии начались преследования оппозиционных политиков. Также в стране запретили вещание русскоязычных каналов, а за ношение георгиевской ленты предусмотрен штраф.