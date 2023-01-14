Львов, Украина, 14 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Взрывы в Львовской области привели к повреждениям объектов критической инфраструктуры. Об этом 14 января сообщил глава региона Максим Козицкий.

Петрус ван Шендель. Разговор при свечах (фрагмент)

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«Попадание по объекту критической инфраструктуры во Львовской области», ― написал он в сообщении в телеграм-канале.

Глава региона также предупредил жителей о возможных перебоях в снабжении светом и водой.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на всей захваченной режимом Киева территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Также режим воздушной тревоги объявили в захваченных боевиками ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

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При этом в Минобороны РФ пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на территории Украины.

Добавим, что ранее о взрывах в городе заявил мэр Киева Виталий Кличко. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры.