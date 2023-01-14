Минск, 14 января, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил исключительный талант и выразил соболезнования родным народной актрисы СССР Инны Чуриковой, ушедшей из жизни в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет.

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«Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Ранее на официальном сайте театра «Ленком» сообщалось, что в связи с кончиной актрисы отменены концерты 14 и 17 января. Прощание с Инной Чуриковой состоится 17 января.

Соболезнования родным и близким Инны Чуриковой также выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.