Киев, 14 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В двух крупных городах на Западной Украине прогремели взрывы. Об этом 14 января сообщает прокиевское издание «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Ивано-Франковск

Уточняется, что взрывы были зафиксированы в Ивано-Франковске и Тернополе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на всей захваченной режимом Киева территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.