Берлин, 14 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В Германии проходит демонстрация протеста экоактивистов. Около десяти тысяч участников акции протестуют против разработок новой угольной шахты неподалеку от населенного пункта Лютцерат, расположенного к юго-западу от Дюссельдорфа.

IMAGO/Revierfoto Полиция Германии

В ходе акции ряд буйно настроенных активистов вступил в конфликт с полицией, начав забрасывать стражей порядка камнями, бутылками и пиротехникой. Транслируют происходящее местные телеканалы.

Ранее сообщалось, что акции протеста и стычки с полицией происходят в местечке Лютцерат не первый раз. Так, в начале января 2023 года экоактивисты заблокировали доступ к деревне на фоне протестов против добычи угля немецкой энергетической компанией RWE.

Власти постановили, что деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако протестующие против добычи угля активисты намерены сохранить Лютцерат.