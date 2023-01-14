Анкара, 14 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что турецкие Вооруженные силы могут в любой момент начать наземную операцию в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

«Наземная операция в Сирии может начаться в любой момент, учитывая уровень получаемых нами угроз», — цитирует Ибрагима Калына издание Hürriyet 14 января.

Стоит напомнить, что Турция с 20 ноября 2022 года проводит воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей Партии Курдистана.

В конце декабря издание Al-Watan сообщало, что в Анкаре по итогам трехсторонней встречи министров обороны Турции, Сирии и России было принято решение о выведении турецких Вооруженных сил с территории сирийского государства.