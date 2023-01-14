Прага, 14 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел и бывший чешский премьер-министр Андрей Бабиш выйдут во второй тур на выборах президента Чехии. Об этом 14 января сообщает Чешское телевидение.

Dana Kesnerova Выборы президента Чехии

Уточняется, что по итогам голосования с 70% избирательных участков за Бабиша отдали свои голоса 37,8% избирателей, а за Павела — 32,7%, при этом явка на выборах, согласно предварительной информации, составила 67,1%.

Также отмечается, что никто из остальных шести кандидатов на пост главы Чехии уже не сможет догнать их по итогам подсчёта остальных голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после подсчёта голосов с половины избирательных участков на выборах президента Чехии бывший премьер-министр республики миллиардер Андрей Бабиш лидирует с 38,3% голосов избирателей