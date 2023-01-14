Анкара, 14 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Анкара признаёт важность роли, которую сыграла Россия для мирного урегулирования вооружённого конфликта в Сирии. Об этом 14 января сообщил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Россия сыграла важную роль в том, чтобы привести процесс урегулирования в Сирии к нынешнему уровню. Россия продолжит быть частью этого процесса», — сказал Калын.

Он отметил, Турция, учитывая данную роль России, будет и дальше стремиться получить поддержку Москвы для продолжения идущих процессов в Сирии.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что российско-турецко-сирийская встреча на уровне министров иностранных дел может состояться уже в начале февраля.