Анкара признала важную роль России в мирном урегулировании в Сирии
Представитель президента Турции оценил роль России в мирном урегулировании конфликта в Сирии
Анкара, 14 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Анкара признаёт важность роли, которую сыграла Россия для мирного урегулирования вооружённого конфликта в Сирии. Об этом 14 января сообщил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
«Россия сыграла важную роль в том, чтобы привести процесс урегулирования в Сирии к нынешнему уровню. Россия продолжит быть частью этого процесса», — сказал Калын.
Он отметил, Турция, учитывая данную роль России, будет и дальше стремиться получить поддержку Москвы для продолжения идущих процессов в Сирии.
Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что российско-турецко-сирийская встреча на уровне министров иностранных дел может состояться уже в начале февраля.