Бухарест, 14 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Во время обсуждения проблемы Украины как угрозы для румынских фермеров министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа задремал, передаёт 14 января Digi24.

Цитата из х/ф «Гараж» реж Эльдар Рязанов. 1980. СССР Уснул

Это обстоятельство выяснилось во время эфира на телеканале Antena 3. Ведущая дозвонилась до Дэа, чтобы поговорить о судьбе фермеров, которые могут пострадать из-за украинской проблемы.

Но её звонок не достиг цели: когда чиновнику была предоставлена возможность говорить, в эфире раздался храп вместо слов. Ведущая не растерялась и пообещала «перезвонить».