Харьков, Украина, 14 января, 2023, 17:48 — ИА Регнум. О повреждении объекта инфраструктуры в Харьковской области написал 14 января глава областной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области» Поврежденная ТЭЦ в Харькове

По его данным, зафиксировано два прилёта ракет по объекту «критической инфраструктуры» в области. В регионе начались аварийные отключения света.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области. В регионе действует режим воздушной тревоги. В областном центре не работает метро.