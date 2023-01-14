Москва, 14 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Память о народной артистке СССР Инне Чуриковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и поклонников её таланта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ekaterina Tsvetkova Инна Чурикова

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Глава государства выразил соболезнования мужу и сыну актрисы, которая умерла в возрасте 79 лет.

Уход Инны Чуриковой ― яркого, талантливого, душевно щедрого человека ― российский лидер назвал «горем и невосполнимой утратой».

«Кончина Инны Михайловны Чуриковой ― великой, всенародно любимой актрисы ― огромная потеря для всех нас», ― говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме, адресованной мужу актрисы кинорежиссеру Глебу Панфилову и сыну Ивану Панфилову.

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Путин добавил, что выдающиеся работы артистки и на сцене «Ленкома», и в кинематографе являются «образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи».

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января в Москве на 80-м году жизни. Прощание с известной актрисой состоится 17 января в театре «Ленком». Похоронена актриса будет на Троекуровском кладбище.